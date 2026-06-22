В Прикамье наступил день летнего солнцестояния

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Пермского края 21 июня встретили день летнего солнцестояния и начало астрономического лета в Северном полушарии Земли. Наступила пора самых длинных световых дней и самых коротких ночей в году.

Летнее солнцестояние 2026 года наступило 21 июня в 13:24, годом ранее – в 07:42. В Пермском планетарии напомнили, продолжительность светового дня на широте Перми составляет 18 часов 11 минут.

Создается впечатление, что Солнце будто бы застывает в зените и несколько дней подряд восходит высоко над горизонтом. Небесное светило, двигаясь по эклиптике, достигло самого удаленного положения от небесного экватора в сторону южного полюса Земли.

Самыми длинными в году световыми днями останутся 22 и 23 июня. Продолжительность ночи составит 3 часа 17 минут. Уже с 24 июня день незаметно и неумолимо начнет уменьшаться все ближе к зиме. Солнце постепенно изо дня в день будет опускаться со своей высшей точки на небосклоне.

В Перми, по мере приближения к летнему солнцестоянию, ночи становятся все светлее, достигая максимума освещенности в саму ночь солнцестояния. Пермь располагается на географической широте 58°00,5′. Небольшое отклонение от пороговой широты не столь значительно, что не дает наступать настоящей ночи. Отсюда и создается ощущение начала периода так называемых «белых ночей».

Ближе ко дню летнего солнцестояния сумерки становятся настолько слабы, что все становится видно почти как днем. В Перми период светлых ночей приходится на начало мая – конец июля.

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