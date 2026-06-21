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НовостиОбщество21 июня 2026 14:00

Прокуратура взяла на контроль расследование смертельного ДТП под Осой

ДТП произошло 20 июня на трассе «Болгары – Юго-Камский – Крылово»
Елена СОФЬИНА
Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

Фото: Госавтоинспекция Прикамья.

Напомним, авария на трассе в Осинском округе унесла жизни двоих молодых людей - 17-летней девушки и 21-летнего юноши. Еще пятеро человек оказались в больнице с травмами.

Прокуратура Осинского района контролирует установление всех обстоятельств ДТП, которое произошло вечером 20 июня на трассе «Болгары – Юго-Камский – Крылово». В результате аварии есть погибшие и пострадавшие — всех госпитализировали, сейчас им оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Надзорное ведомство также взяло на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по факту ДТП, и его результаты. Обстоятельства аварии продолжают устанавливать.