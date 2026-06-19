Пермь включилась в активную фазу по ремонту и строительству дорог

Фото: Администрация города Перми

Администрация Перми продолжает активную работу по обновлению транспортной и пешеходной инфраструктуре. Это делает город доступнее и мобильнее для каждого пермяка.

Часть работ власти города выполняют по обращениям горожан в соцсетях. Жители Перми сообщают о пешеходных дорожках, которые необходимо восстановить. Глава города Эдуард Соснин отметил важность удобных подходов к остановкам и социальным объектам, по которым могли пройти молодые семьи с колясками и пожилые люди. По просьбам пермяков 12 участков тротуаров уже отремонтированы.

Параллельно городские власти продолжают капремонт центральных магистралей Перми. Подрядчик ведет дорожные работы на улицах Борчанинова и Советской, строительство проезда к лыжно-биатлонному комплексу «Пермские медведи».

МКУ «Пермблагоустройство» сообщило о завершении работы на участке ул. Борчанинова от ул. Петропавловской до ул. Екатерининской. На участке между улицами Петропавловской и Ленина подрядчик выполнил переустройство сетей дождевой и кабельной канализации, перенес контактную сеть, расширил проезжую часть, со стороны «Театра-Театра» обустроил тротуар, а также провел благоустройство новой трамвайной остановки.

На участке от улицы Ленина до улицы Пермской рабочие переустроили подземные коммуникации, установили новую трамвайную остановку, заменили покрытие проезжей части и обновили тротуары. Между улицами Пермской и Екатерининской обновлено дорожное полотно, завершено строительство тротуара по четной стороне ул. Борчанинова. Дорожные строители проводят обустройство тротуара по нечетной стороне. Проезд для транспорта на этом участке открыт.

Подрядная организация приступила к дорожным работам на участке от ул. Екатерининской до ул. Луначарского. На этом отрезке ограничено движение транспортных средств за исключением трамваев.

Проект капремонта ул. Борчанинова на участке между улицами Петропавловской и Пушкина включает ремонт дороги, тротуаров и парковки. Подрядчик выполнит локальное расширение дороги перед перекрестками и устройство островных остановок. В рамках ремонта появятся современное озеленение и малые архитектурные формы, проведут полное переустройство подземных коммуникаций.

Продолжается капитальный ремонт ул. Советской между Комсомольским пр. и ул. Газеты «Звезда». Дорожники провели фрезерование проезжей части, приступили к обустройству кабельной канализации.

Проект предусматривает работы по капремонту земляного полотна дороги, устройство конструктивных слоев дорожной одежды проезжей части и тротуаров, системы водоотведения, наружного освещения и монтаж системы обустройства дороги. В рамках благоустройства территории планируется высадить яблони, липы, рябины, можжевельник, гортензии, сирень и другие виды растений.

В Мотовилихинском районе Перми стартовало строительство подъездной дороги к лыжно-биатлонному комплексу «Пермские медведи» на ул. Спортивной, 22. Подрядчик отсыпает земляное полотно песчаным грунтом, ведет разработку оснований водопропускных труб.

Проект включил устройство двухполосной подъездной дороги с организацией тротуара, устройство двух парковочных площадок на 105 и 225 машиномест, обустройство наружного освещения.

Все работы на дорожных объектах города планируют завершить до конца 2026 года.

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