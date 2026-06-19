В Перми открыли памятную доску выдающемуся хирургу Михаилу Заривчацкому

Фото: Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми ко Дню медицинского работника и 110-летию Пермского медуниверситета увековечили память выдающегося хирурга Михаила Заривчацкого. В честь него установили мемориальную доску на фасаде главного корпуса ГКБ №1.

Михаил Заривчацкий стал отцом-основателем кафедры хирургических болезней ПГМУ, которую аозглавлял более 37 лет. Учебной базой вуза стала именно Городская клиническая больница №1 в Перми. Ученый-хирург является автором более 500 научных работ и 10 патентов на изобретения.

Под руководством доктора медицинских наук, профессора Михаила Федоровича его последователи и ученики защитили 25 кандидатских и докторских диссертаций, создана крупная хирургическая школа региона. Пермский краевой центр хирургической гепатологии и эндокринной хирургии подготовил десятки ученых и врачей, многие из которых сегодня руководят медицинскими организациями Прикамья.

Центр впервые в Прикамье стал проводить сложнейшие операции на печени, оказывать специализированную помощь больным с патологиями щитовидной и околощитовидных желез, надпочечников, поджелудочной железы, пациентам с синдромом диабетической стопы.

Действующий хирург Михаил Заривчацкий выполнил сотни операций на печени, щитовидной и поджелудочной железах. Его талант и профессионализм спасли жизни тяжелобольных пациентов. За заслуги перед медициной Михаила Заривчацкого удостоили звания Заслуженный врач РФ.

Михаил Заривчацкий родился 20 ноября 1943 года в селе Пащенки Решетиловского района Полтавской области. После окончания с золотой медалью средней школы поступил на лечебный факультет Пермского медицинского института. Трудовую деятельность начал с 1967 года хирургом в клинической медсанчасти № 4. Ушел из жизни выдающийся хирург 13 сентября 2022 года.

Автором памятного знака ученому-хирургу стал пермский художник Рустам Исмагилов. На торжественную церемонию открытия памятной доски пришли родственники, друзья и коллеги Михаила Заривчацкого.

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