Промышленный тур «От металла до фанеры» в Прикамье получил признание АСИ

Фото предоставлено Свезой

Комбинат лесопромышленной группы «Свеза» в Уральском, администрация Нытвенского городского округа и Нытвенский металлургический завод усовершенствовали промышленный маршрут «От металла до фанеры». Проект, который помогает знакомить школьников и студентов с современным производством и профессиями в промышленности, получил признание на региональном финале всероссийской программы агентства стратегических инициатив (АСИ) «Открытая промышленность».

Мероприятие прошло в Перми на площадке визит-центра промышленного туризма. В финале программы 26 участников от Пермского края, включая специалистов предприятий, муниципалитетов и экскурсоводов, получили дипломы о профессиональной переподготовке в сфере промышленного туризма.

В ходе обучения участники прошли онлайн-курс объемом 252 академических часа, изучили методики создания промышленных маршрутов и защитили итоговые проекты. Полученные знания команда проекта «От металла до фанеры» применила на практике — обновила и доработала экскурсионный маршрут.

Фото предоставлено Свезой

Сегодня он позволяет полностью проследить производственный цикл: от поступления и обработки древесины до выпуска и упаковки готовой фанеры. В программу включены не только экскурсии по цехам, но и интерактивные форматы — квизы о заводских профессиях, встречи с сотрудниками предприятий и консультации о возможностях практики и трудоустройства.

Особую роль в маршруте играют экскурсоводы — представители трудовых династий «Свезы». Экскурсии проводят оператор автоматических линий участка производства топливных брикетов Марина Фомина, работающая на комбинате 32 года, и сортировщик шпона и фанеры Евгения Шуляева с 25-летним стажем. Они не только знакомят гостей с производством, но и делятся личными историями, связанными с предприятием. Совокупный трудовой стаж их семей в Уральском превышает 250 лет, поэтому историю комбината посетители узнают через судьбы нескольких поколений работников.

Маршрут также интегрирован в культурную инфраструктуру округа: часть программы проходит на базе местного музея при поддержке сотрудников дворца культуры и спорта. Экскурсии включены в программу «Пушкинская карта», благодаря чему их могут бесплатно посещать школьники и студенты Прикамья. Для многих знакомство с производством становится первым шагом к выбору места практики или будущей работы на предприятиях округа.

«Проект «От металла до фанеры» стал важным шагом в профориентации молодежи. Он помогает из первых рук показать молодым людям реальные перспективы развития на современном, высокотехнологичном производстве. Сейчас мы работаем над новым проектом «Берег лесной индустрии», который призван объединить истории предприятий лесной промышленности округа», — подчеркнула Юлия Отегова, менеджер по корпоративным коммуникациям комбината «Свеза» в Уральском.

Министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин отметил, что программа «Открытая промышленность» уже пять лет развивает промышленный туризм в регионах и способствует продвижению производственного и кадрового потенциала производственных площадок. По его словам, с 2021 года Пермский край подготовил более 100 специалистов в сфере промышленного туризма, а интерес к направлению устойчиво растет. Все больше туристов выбирают маршруты, которые позволяют увидеть современные предприятия наряду с традиционными достопримечательностями. «С 2021 года турпоток по направлению промышленного туризма вырос в 20 раз и составил 458,5 тыс. человек», — подчеркнул министр.