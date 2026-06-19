Пермскую телебашню 22 июня окрасят багровые цвета Вечного огня

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Главную телебашню Прикамья в День памяти и скорби окрасит специальная архитектурно-художественная подсветка. Ее включат 22 июня в день начала Великой Отечественной войны.

Телебашня в Перми с 22:00 22 июня до 01:00 23 июня окрасится в цвета Вечного огня. В День памяти и скорби акция затронет все телевизионные башни на территории России. В этом году исполнится 85 лет с начала трагических событий в истории страны.

Самая жестокая и кровопролитная война началась ранним утром 22 июня 1941 года. Она затронула каждую семью и отразилась на судьбах целых поколений. Мужество, стойкость и патриотизм советского народа внесли решающий вклад в разгром гитлеровских войск и освобождение мира от фашизма.

В ночь на 22 июня набережная Перми станет местом акции «Свеча Памяти». Памятное событие состоится в 85-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны.

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