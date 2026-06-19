От семейных драм до «Папиных дочек»: что смотрели, читали и слушали жители Пермского края в преддверии Дня отца

В топ музыкальных предпочтений пермяков вошло лирическое посвящение Лолиты «Папа». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики холдинга ON Медиа, входящего в группу компаний МТС, выяснили, какой контент об отцах и детях выбирают уроженцы Прикамья в преддверии Международного Дня отца, который в этом году отмечается 21 июня.

По данным онлайн-кинотеатра «КИОН», кинопредпочтения жителей региона возглавил детективный триллер «Резервация» режиссера Алексея Андрианова — напряженная история о мужчине, готовом на все, чтобы вытащить жену и ребёнка из загадочной аномальной зоны, где перестают действовать привычные законы реальности. Второе место занял французский триллер «Стервятники» Питера Дурунциса, в котором циничный журналист и его отважная дочь становятся напарниками в расследовании зловещего заговора, попутно заново открывая друг друга. Замыкает тройку лидеров остросюжетный детектив «Переговорщик» от режиссёра Нурбека Эгена и сценариста «Хрустального» Олега Маловичко, где гениальный психолог экстренных служб ищет ключ к сердцу не только захвативших заложников преступников, но и собственного сына-подростка. Рейтинг просмотров также пополнили комедия «Быть» и детектив «Потерянные».

Книжные интересы жителей Пермского края в канун праздника сместились в сторону психологической литературы, помогающей осмыслить роль отца и стать ближе к детям. Так, на книжном сервисе «КИОН Строки» в топе по популярности – исследование Юлии Зотовой и Марии Летучевой «Всё дело в папе. Работа с фигурой отца в психотерапии». Далее – откровенная и терапевтичная книга Марины Маркатун «Папа, ты меня любишь? Как фигура отца влияет на жизнь взрослой дочери». Пользуется популярностью и адресованное будущим папам практическое руководство Адриана Калпа «Мы беременны! Пошаговый план действий для будущего отца».

Музыкальное настроение праздника задали проверенные временем и любимые многими поколениями композиции: в топ-5 стриминга «КИОН Музыка» вошли трогательный хит Uma2rman «Папины дочки», брутальная и душевная баллада Александра Маршала «Батя», лирическое посвящение Лолиты «Папа», поздравительный гимн группы «Краски» «С днем рождения, папа!» и пронзительная исповедь Михаила Шуфутинского «Отец».