В Прикамье скончался бывший председатель Земского собрания Александр Буторин

Фото: Администрация Гайнского муниципального округа

Коллектив администрации и глава Гайнского муниципального округа, дума Гайнского округа, бывшие коллеги по Земскому собранию и Контрольно-ревизионной комиссии выражают глубокие соболезнования семье, друзьям и близким ушедшего из жизни Буторина Александра Сергеевича.

Бывший председатель Земского собрания Гайнского района, Почетный радист Министерства связи РФ скончался после продолжительной болезни 17 июня в возрасте 75 лет. Александр Сергеевич всю свою жизнь и трудовую деятельность посвятил родной земле.

Александр Буторин родился 15 ноября 1950 года. После окончания Свердловского электротехникума Минсвязи СССР приехал в Гайнский район. Последующие более 30 лет он трудился в местном линейно-техническом участке связи, прошел путь от рядового электромеханика до начальника узла связи.

Под руководством Александр Сергеевич в Гайнах возвели новое здание узла связи, построили и смонтировали телефонные сети в поселках Гайнского района. Благодаря его инициативе оборудовали радиорелейные линии и установили 36 телевизионных передатчиков. Это позволило охватить спутниковым вещанием жителей Гайнского, Косинского, Кочевского и Юрлинского районов. За развитие отрасли в 1984 году его наградили знаком «Почетный радист».

Александр Буторин более 20 лет являлся депутатом поселкового и районного Советов, избирался членом райкома КПСС и областного комитета профсоюза работников связи. В 2005 году его избрали депутатом Земского собрания Гайнского муниципального района первого созыва, коллеги доверили ему пост председателя. В марте 2011 года Александра Сергеевича переизбрали на второй срок. Он руководил представительным органом района до сентября 2016 года.

Александр Сергеевич активно занимался нормотворчеством, экономическим развитием территории и продолжал курировать совершенствование местной связи. Он регулярно встречался с жителями, медиками и педагогами, проводил парламентские уроки в школах. Его отличали скромность, выдержка, умение находить подход к людям и искреннее желание помочь. У населения он пользовался заслуженным авторитетом и глубоким уважением.

Похороны Буторина Александра Сергеевича состоятся 20 июня с 12:00 на Северном кладбище в Перми.

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