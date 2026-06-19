Прикамье ждут барическая депрессия и арктическое вторжение

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Метеорологи портала «Опасные природные явления в Пермском крае» рассказали о характере погоды в оставшиеся дни первого месяца лета. Жара до конца июня в Прикамье отменяется. Регион ждет арктическое вторжение. На погоду окажет влияние барическая депрессия – обширная область пониженного атмосферного давления.

К первому с начала июня серьезному похолоданию надо готовиться с середины следующей недели. Холодный воздух в центральные и южные части Прикамье поступит со стороны Архангельской области. До севера и востока холод возможно не дойдет.

Вместе с похолоданием ожидается большое количество осадков. Дожди будут лить практически каждый день. Сначала это будут ливни с грозами, затем они перейдут в сильные обложные дожди. В ряде районов Пермского края метеорологи ожидают выпадение 100 мм осадков и более.

«Характер погоды напомнит аномально дождливый 2019 год», – предупредили метеорологи.

В предстоящие выходные, 20 и 21 июня, основная зона осадков пройдет вечером в субботу и в ночь на воскресенье по западу края. Пока будет тепло: ночью температура воздуха составит +12…+17 градусов, днем – от +20 до +25 градусов.

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