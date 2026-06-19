В ночь на 22 июня набережная Перми станет местом акции «Свеча Памяти»

Фото: Министерство культуры Пермского края

Пермяки в ночь на 22 июня почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны мирных граждан, героев фронта и тружеников тыла. В годовщину начала войны состоится традиционная акция «Свеча памяти».

Жителей Перми ждут 21 июня в 22:00 на набережной Камы. В районе амфитеатра из тысяч зажженных свечей создадут масштабную «Огненную картину войны». Ее посвятят вкладу Прикамья в Великую Победу. Главным символом единства пермяков станет горящая надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ».

«Приходи сам, бери с собой друзей, родителей и детей. Давай вместе покажем, что мы помним подвиг нашего народа!», – приглашает на памятную акцию краевое министерство культуры.

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