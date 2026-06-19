Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 июня 2026 4:30

В ночь на 22 июня набережная Перми станет местом акции «Свеча Памяти»

Памятное событие состоится в 85-ю годовщину с начала Великой Отечественной войны
Павел ШАТРОВ
Фото: Министерство культуры Пермского края

Фото: Министерство культуры Пермского края

Пермяки в ночь на 22 июня почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны мирных граждан, героев фронта и тружеников тыла. В годовщину начала войны состоится традиционная акция «Свеча памяти».

Жителей Перми ждут 21 июня в 22:00 на набережной Камы. В районе амфитеатра из тысяч зажженных свечей создадут масштабную «Огненную картину войны». Ее посвятят вкладу Прикамья в Великую Победу. Главным символом единства пермяков станет горящая надпись «ПЕРМЬ ПОМНИТ».

«Приходи сам, бери с собой друзей, родителей и детей. Давай вместе покажем, что мы помним подвиг нашего народа!», – приглашает на памятную акцию краевое министерство культуры.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru