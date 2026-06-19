Пермская судоверфь отправила девять секций электросудна «Байкал» в Иркутск

Фото: Фонд развития Пермского края

Пермская судоверфь изготовила и сдала морскому регистру 64 из 84 конструкций электросудна «Байкал». Первую партию из девяти секций отправили на тралах в Иркутск.

Дальнейшая сборка и достроечные работы проведет Пермская судоверфь по месту эксплуатации. По информации Фонда развития Пермского края, время в пути составит около девяти дней.

Проект судна разработало ООО «Эмпериум» по заказу ООО «ВодоходЪ». Новое инновационное судно предназначено для путешествий по озеру Байкал. Электросудно рассчитано на 68 человек в режиме круизного судна. В формате прогулочных рейсов на борт примут 152 пассажира.

«Байкал» является первым в России круизным судном с электродвижением и системой накопления энергии. По уровню сервиса и комфорта электросудно соответствует пятизвездочному отелю.

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