в Пермском крае возле Курашима высадили 6 тысяч елей

Фото: пресс-служба Пермского Отделения Почты России

В Пермском крае рядом с посёлком Курашим прошла экологическая акция в рамках проекта «Почтовый лес». На участке площадью около двух гектаров участники посадили 6 000 молодых елей.

В мероприятии участвовали сотрудники Почта России в Пермском крае. Вместе с ними деревья высаживали волонтёры и представители экологических организаций. Посаженные сеянцы в будущем должны вырасти в полноценный лес.

Проект «Почтовый лес» — это совместная инициатива Почта России и сервиса Сохрани лес. Его цель — восстанавливать лесные массивы в разных регионах страны. Он действует с 2022 года, и теперь к нему может присоединиться любой клиент почтовой службы, помогая сохранять природу.

Для Пермского края леса имеют особое значение — это важная часть природы и жизни региона. Поэтому посадка стала не только экологическим мероприятием, но и символом заботы о будущем территории. Со временем на месте высаженных елей появится новый лес.

Директор УФПС Пермского края Наталия Доронина отметила, что проект даёт людям возможность участвовать в полезном деле и напрямую влиять на восстановление природы. По её словам, важно, что жители региона поддерживают такие инициативы и помогают сохранять природные ресурсы для будущих поколений.

Почта России продолжает развивать экологические и социальные проекты, направленные на бережное отношение к природе и формирование ответственности за будущее.

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