В Краснокамске «Парад обезьян» завершился штрафом для предпринимателя

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Краснокамске провели проверку индивидуального предпринимателя Хабибова Х. М. Он занимается содержанием и демонстрацией животных в развлекательных целях в торговом центре «Добрыня».
С 28 мая по 3 июня в ТЦ проходила выставка под названием «Парад обезьян».
Во время инспекции выяснилось, что у организатора мероприятия отсутствует необходимая лицензия на работу с животными в зоопарках, цирках, зоотеатрах и других подобных учреждениях. Также было установлено, что корма для животных поставлялись без обязательных ветеринарных документов.
По данным ведомства, такие факты нарушают требования закона об ответственном обращении с животными, а также ветеринарные правила и нормы оформления сопроводительных документов.
16 июня предприниматель был привлечён к административной ответственности. Ему назначили штраф.
Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru