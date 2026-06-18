В Краснокамске «Парад обезьян» завершился штрафом для предпринимателя Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснокамске провели проверку индивидуального предпринимателя Хабибова Х. М. Он занимается содержанием и демонстрацией животных в развлекательных целях в торговом центре «Добрыня».

С 28 мая по 3 июня в ТЦ проходила выставка под названием «Парад обезьян».

Во время инспекции выяснилось, что у организатора мероприятия отсутствует необходимая лицензия на работу с животными в зоопарках, цирках, зоотеатрах и других подобных учреждениях. Также было установлено, что корма для животных поставлялись без обязательных ветеринарных документов.

По данным ведомства, такие факты нарушают требования закона об ответственном обращении с животными, а также ветеринарные правила и нормы оформления сопроводительных документов.

16 июня предприниматель был привлечён к административной ответственности. Ему назначили штраф.

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