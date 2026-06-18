В Перми продолжают обновлять дороги и строить новый подъезд к спорткомплексу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается масштабное обновление городской дорожной инфраструктуры. Сейчас капитальный ремонт идет на улицах Борчанинова и Советской, а также строится новая подъездная дорога к лыжно-биатлонному комплексу «Пермские медведи».

На улице Борчанинова часть работ уже завершена. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», полностью отремонтированы участки от Петропавловской до Ленина, от Ленина до Пермской и от Пермской до Екатерининской.

Во время ремонта между улицами Петропавловской и Ленина специалисты перенесли контактную сеть, модернизировали системы дождевой и кабельной канализации, расширили проезжую часть и построили тротуар со стороны Театра-Театра. Кроме того, здесь появилась новая трамвайная остановка.

На следующем участке — от Ленина до Пермской — были обновлены инженерные коммуникации, заменено дорожное покрытие, благоустроены тротуары и оборудована современная остановка для трамваев.

Между улицами Пермской и Екатерининской завершено обновление проезжей части. Тротуар по четной стороне уже готов, а на нечетной стороне работы продолжаются. Движение транспорта на этом участке открыто.

Сейчас подрядная организация работает на отрезке от Екатерининской до Луначарского. Здесь введены ограничения для автомобилей, однако движение трамваев сохраняется в обычном режиме.

Согласно проекту, капитальный ремонт улицы Борчанинова охватывает территорию от Петропавловской до Пушкина. Планируется привести в порядок дорогу, парковочные зоны и тротуары, расширить проезжую часть перед перекрестками, установить островные остановки, обновить озеленение и малые архитектурные формы. Также предусмотрена замена подземных коммуникаций. Завершить все работы планируется до конца года.

Параллельно продолжается ремонт улицы Советской на участке между Комсомольским проспектом и улицей Газеты «Звезда». Здесь уже выполнено фрезерование старого покрытия и началось строительство кабельной канализации.

Проект предусматривает комплексное обновление дороги, тротуаров, системы водоотведения и наружного освещения. Также будет установлено новое дорожное оборудование. После завершения работ территорию озеленят: высадят яблони, липы, рябины, можжевельник, сирень, гортензии и другие растения. Реконструкцию планируют закончить до конца текущего года.

Еще один важный объект — строительство подъездной дороги к комплексу «Пермские медведи» на улице Спортивной. Подрядчик уже приступил к подготовке основания будущей трассы: ведется отсыпка земляного полотна песком и устройство оснований под водопропускные трубы.

По проекту здесь появится двухполосная дорога с тротуаром, наружным освещением и двумя парковками на 105 и 225 автомобилей. Завершить строительство также рассчитывают до конца года.

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