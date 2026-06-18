Суд признал за пермячкой право собственности на землю спустя 20 лет проживания Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница поселка Сылва через суд смогла оформить в собственность земельный участок, которым пользовалась на протяжении двадцати лет. Соответствующее решение вынес Пермский районный суд Пермского края, сообщили в пресс-службе краевого суда.

История началась в 2004 году. Тогда женщина приобрела участок по расписке у прежней владелицы. После сделки на ее имя была переоформлена членская книжка садоводческого товарищества, что позволило фактически пользоваться землей.

Все эти годы собственница добросовестно ухаживала за участком: занималась его обработкой, выращивала сельскохозяйственные культуры, собирала урожай и самостоятельно оплачивала расходы на содержание территории. При этом юридически оформить право собственности ей не удалось.

Сначала женщина пыталась найти продавца для заключения официального договора купли-продажи, однако по известному адресу сделать это не смогла. Позднее выяснилось, что бывшая владелица участка умерла в 2024 году. Дополнительным препятствием стало прекращение деятельности садоводческого товарищества, к которому относилась земля.

В ходе судебного разбирательства были изучены документы, заслушаны стороны и свидетели. Суд установил, что заявительница открыто, непрерывно и добросовестно владела участком более 20 лет, не скрывая факт его использования.

По итогам рассмотрения дела иск был удовлетворен. Суд признал за жительницей Сылвы право собственности на земельный участок в силу приобретательной давности.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru