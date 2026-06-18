В Александровске ввели новую выплату за привлечение желающих заключить контракт Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Думы Александровского округа приняли решение о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, которые помогают привлекать граждан к заключению контрактов через военные комиссариаты Александровска и Кизела.

Согласно утвержденному порядку, размер выплаты составит 250 тысяч рублей за каждого человека, заключившего контракт для участия в специальной военной операции.

Ранее в округе уже была введена мера поддержки для жителей, содействующих заключению контрактов. За такую помощь гражданам выплачивают 80 тысяч рублей. Кроме того, сами контрактники получают единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей из местного бюджета.

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