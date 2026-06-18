В Прикамье приемная кампания в вузы начнется 20 июня

Фото: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае с 20 июня открывается прием документов в высшие учебные заведения. Абитуриенты смогут поступить в один из 23 вузов и их филиалов. В регионе готовят специалистов самых разных направлений: инженеров, строителей, экономистов, педагогов, врачей, фармацевтов, IT-специалистов, аграриев, лингвистов и работников сферы культуры.

Университеты предлагают студентам не только обучение, но и помощь в построении индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. В том числе доступно целевое обучение, а также поддержка от будущих работодателей — это могут быть дополнительные выплаты, практика и наставничество.

В краевом Минобре отмечают, что выпускники с высокими баллами ЕГЭ могут рассчитывать на губернаторские стипендии в размере от 6,5 до 12,7 тысячи рублей. Для целевых студентов, которые выберут педагогические направления (физика, химия, математика, информатика, биология), предусмотрены ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей. Заявку на целевое обучение можно подать через портал «Работа России», откликнувшись на предложения работодателей.

С третьего курса студенты смогут участвовать в программе «Мой первый грант» и получать до 150 тысяч рублей в год на поддержку своих научных проектов, прошедших конкурсный отбор.

Также у студентов есть возможность присоединиться к инженерным школам и молодежным конструкторским бюро, которые работают на базе Пермского Политеха и классического университета. Там можно получить практические навыки и пройти стажировки на предприятиях партнеров.

Отдельное направление — межвузовский кампус «Будущее Пармы». Здесь студенты смогут заниматься исследованиями в междисциплинарных лабораториях, учиться по сетевым программам, пользоваться современными учебными пространствами, а также развивать спорт и участвовать в студенческой жизни. В проекте объединены возможности восьми ведущих вузов региона.

Для поступающих также предусмотрены комфортные условия проживания. До конца 2028 года планируется обновить 22 объекта университетской инфраструктуры, включая девять общежитий.

Основные даты приемной кампании 2026 года в Прикамье:

20 июня — начало приема заявлений 10–20 июля — завершение приема документов для поступающих с вступительными испытаниями 25 июля — окончание приема для поступающих по результатам ЕГЭ

Подать заявление можно онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» на портале «Госуслуги». Необходимо подтвердить учетную запись, заполнить заявление и выбрать до пяти вузов и пяти направлений (для целевого обучения — один вуз и одна специальность). При необходимости можно записаться на вступительные испытания. Подробности доступны в приемных комиссиях вузов.

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