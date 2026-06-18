В Пермском крае появились первые мультистобалльники ЕГЭ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае стали известны новые результаты ЕГЭ по русскому языку. После проверки уже четырех экзаменов выявили первых мультистобалльников — это выпускники, которые смогли набрать 100 баллов сразу по нескольким предметам.

По данным Министерства образования и науки региона, два школьника показали максимальный результат сразу по двум дисциплинам. Это Маргарита Коваленко из пермской школы №22 и Лариса Бисерова из Большесосновской школы. Обе выпускницы получили по 100 баллов за экзамены по русскому языку и химии.

Отдельно отмечается, что русский язык на высший балл сдали еще 30 школьников из разных территорий края — Перми, Пермского муниципального округа, Чусового, Березников, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Осы, Кишертского округа и ЗАТО Звёздный.

Всего по этому предмету 81 балл и выше набрали около 1716 участников. На данный момент в регионе уже 74 выпускника имеют 100 баллов хотя бы по одному экзамену.

Также опубликован список школ, чьи ученики получили 100 баллов по русскому языку. В него вошли образовательные учреждения Перми (в том числе лицей ПГНИУ, лицеи и гимназии №1, №3, №4, №6, №17, №31, школы №12, №22, №28, №146, школа дизайна «Точка», «Экошкола» и волейбольная школа «ЛИБЕРО»), а также школы Березников, Добрянки, Кунгура, Соликамска, Чусового, Большой Сосновы, Кишерти, Осы, Пермского округа и ЗАТО Звёздный.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru