Губернатор Прикамья ознакомился с разработками ПНИТИ для горнодобывающей отрасли

Фото: канал в МАКС Дмитрия Махонина

18 июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин посетил Пермский научно-исследовательский технологический институт (ПНИТИ), который входит в число ключевых машиностроительных предприятий региона и сотрудничает с крупными российскими компаниями.

В институте разрабатывают и производят подземные буровые машины «БПМ» и «Короед», предназначенные для предприятий нефтегазового и горнодобывающего комплексов. Специалисты ПНИТИ самостоятельно выполняют весь цикл работ — от проектирования техники до её серийного выпуска. Сегодня такое оборудование уже используется на рудниках Пермского края.

Среди перспективных разработок предприятия — машины для колонкового бурения под землёй. Они активно применяются на калийных месторождениях благодаря своей мобильности и возможности быстро выполнять необходимые буровые работы. Кроме того, техника способна безопасно функционировать в условиях повышенной концентрации метана и пыли. Проект был реализован в рамках промышленного сотрудничества нескольких предприятий.

Во время визита глава региона обратил внимание на кадровую политику института. Сейчас в ПНИТИ работают около 630 сотрудников. Предприятие взаимодействует с Пермским политехническим университетом, авиационным техникумом имени Швецова и политехническим колледжем имени Славянова. Студенты проходят здесь практику, получают опыт работы на производстве и могут заранее определиться с будущим местом трудоустройства.

По словам Дмитрия Махонина, такие предприятия не только развивают собственное производство, но и вносят вклад в подготовку квалифицированных специалистов для региона.

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