В Пермском крае снизились объемы жилищного строительства Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За первые пять месяцев 2026 года в Пермском крае ввели в эксплуатацию 646,8 тысячи квадратных метров жилья. По данным статистики, это на 18,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по май в регионе было сдано 7749 новых квартир, построенных как строительными компаниями, так и частными застройщиками.

На долю индивидуального жилищного строительства пришлось 448 тысяч квадратных метров. Этот показатель также оказался ниже прошлогоднего — снижение составило 15,5%.

Ранее "КП-Пермь" писала, что с начала 2026 года в Перми из аварийных домов получили новое жильё или денежные компенсации 552 человека. Общая площадь расселённых квартир составила почти 9,7 тысячи квадратных метров.

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