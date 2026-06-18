Избившего двух женщин в баре пермяка отправят в колонию общего режима

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ленинский районный суд Перми вынес приговор местному жителю за хулиганство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью двум женщинам.

Конфликт произошел 14 февраля в ночном клубе «Май Тай» на ул. Окулова. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения причинил телесные повреждения двум посетительницам заведения 1988 и 1994 годов рождения. Фигурант уголовного дела также оказал сопротивление охранникам бара.

Месяц назад районный суд продлил меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу. С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», – сообщила пресс-служба Прокуратуры Пермского края.

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