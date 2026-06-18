В Прикамье браконьеры заплатили 400 тысяч рублей за убийство молодой лосихи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Суксунском муниципальном округе трое мужчин произвели отстрел молодой самки лося в запрещенный период. Они не имели соответствующего разрешения на охоту и нарушили действующее законодательство.

Краевое Минприроды направило нарушителям претензию с требованием возместить ущерб. Сумма компенсации за нанесенный ущерб охотничьим ресурсам составила 400 тыс. руб. Браконьеры добровольно перечислили 80 тыс. руб. Остаток суммы пришлось взыскать в судебном порядке.

Исполнительные документы о солидарном взыскании с жителей Прикамья в размере 320 тыс. руб. поступил в отделение судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам. Должников уведомили о возбуждении исполнительных производств. В целях обеспечения своевременного погашения задолженности судебный пристав наложил арест на их банковские счета.

«После этого вся сумма ущерба поступила на депозитный счет ведомства. Денежные средства перечислены по назначению, исполнительное производство окончено фактическим исполнением», – сообщила пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

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