В Перми проводят лечение деревьев вдоль улично-дорожной сети города

Фото: Администрация города Перми

Администрация Перми реализует задачу по сохранению и преумножению зеленого фонда города. МКУ «Городское зеленое строительство» проводит ежегодные обследования и процедуры по уходу и защите деревьев, растущих вдоль улично-дорожной сети.

Эффективность демонстрирует метод лечения стволовыми инъекциями. Сотрудники муниципального учреждения приступили к работам в поселке Новые Ляды и на ш. Космонавтов. В этом году в планах стоит проведение процедур для голубых елей на Комсомольском пр., улицах Белинского и Луначарского, в Саду соловьев.

Начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев отметил важность ухода за зелеными насаждениями. В центре города, особенно вдоль автомобильных дорог, деревья испытывают особую нагрузку и поэтому подвержены разного рода заболеваниям.

«Не всегда обычные способы удобрения и полив помогают с ними бороться, поэтому стволовые инъекции, которые мы применяем, позволяют повышать иммунитет дерева изнутри. Лечение оказывает значимый эффект, и состояние деревьев улучшается», – подчеркнул Дмитрий Андреев.

Для проведения процедур благоустроители используют современные препараты. Они содержат защитные составы и удобрения. Из применение поможет защитить деревья от болезней, вредителей, последствий засухи и морозов, будет способствовать укреплению иммунитета.

Препарат вводится под кору. После этого его действие распространяется по сосудистой системе дерева вплоть до листьев. Такой способ имеет ряд преимуществ: средство не смывается дождем, не попадает в воздух и может оказывать положительное воздействие на растение до двух лет.

Технологию начали системно использовать в Перми с 2023 года для лечения и борьбы с вредителями на деревьях. Три года назад специалисты «Горзеленстроя» обработали 35 деревьев, в 2024 году – 41 дерево, в 2025 году – 22 дерева.

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