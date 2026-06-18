В Перми обновляют сад имени Миндовского и сквер на улице Восстания

Фото: Администрация города Перми

В Перми проводят масштабную работу о обновлению парковых зон города. В Индустриальном районе продолжается капитальный ремонт сада им. Миндовского. В Мотовилихе приступили к благоустройству сквера у дома на ул. Восстания, 12. Обновление общественных пространств администрация города проводит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В сквере на ул. Восстания предстоит обустроить пешеходные дорожки, установить малые архитектурные формы, детские и спортивные площадки. Дизайн-проект благоустройства также включил озеленение территории многолетними цветочными культурами и кустарниками. Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы до конца октября этого года.

Проект обновления сада им. Миндовского стал победителем Всероссийского голосования за объекты благоустройства в прошлом году. Подрядная организация уже установила бортовые камни, подготовила основание под спортивную площадку. Продолжается монтаж каркас для пространства по проведению интерактивных мероприятий с последующей установкой шатра, подготовка основания для сцены. В ближайшее время рабочие приступят к укладке плитки на пешеходных дорожках.

Дизайн-проект благоустройства сада им. Миндовского включил обновление детской игровой и спортивной площадок, входных групп, обустройство цветников и газонов. Завершение всех работы намечено до конца осени 2026 года.

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