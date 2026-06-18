Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин провели совместный выезд в микрорайон Ива Перми

Фото: Администрация города Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и глава Перми Эдуард Соснин провели совместный рабочий выезд в Мотовилихинский район. Главы региона и города оценили степень готовности второго корпуса лицея №10 и спортивно-оздоровительного комплекса «ЮГ СПОРТ».

Второй корпус лицея №10 на ул. Серебристой, 8А планируют открыть к 1 сентября этого года. Он рассчитан на прием 543 учеников 1-4-х классов. С учетом действующего первого корпуса общая вместимость школы в Перми составит более 2,1 тыс. учащихся.

Для всестороннего развития учащихся в новом здании будут открыты отдельный актовый и спортивный залы, класс робототехники, информатики и своя изостудия. Это создаст условия для проведения интересных уроков и внеурочных занятий.

Новый корпус лицея будет полностью автономный. В нем оборудовали столовую полного цикла с производством на одной площадке. Школьников обеспечат здоровым и правильным питанием.

Фото: Администрация города Перми

Строительство спортивно-оздоровительного комплекса «ЮГ СПОРТ» подрядчик завершил с опережением графика на полгода. В здании оборудовали спа-зоны и тренажерные залы, а также две чаши бассейна: 10-метровая – для занятий начинающих пловцов, 50-метровая – олимпийского стандарта.

«Микрорайон Ива динамично развивается и растет, а строительство новой социальной инфраструктуры позволит сделать жизнь в микрорайоне еще более качественной и сбалансированной, удобной для горожан», – отметил в своем канале MAX глава Перми Эдуард Соснин.

Объекты социальной инфраструктуры города находятся на финальной стадии строительства, их готовность составляет 99%. Строительство ведет застройщик «Девелопмент-Юг». В этом году после ввода объектов в эксплуатацию компания передаст их в собственность города.

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