В Пермском крае число пострадавших от укусов клещей превысило 11 тысяч человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае зафиксировали рекордный рост с начала июня пострадавших от укусов клещей жителей региона. За прошедшие семь дней опасные насекомые атаковали 1 483 человек.

Общее число обращений в медучреждения Прикамья выросло с 9 547 до 11 030 человек, включая 1 811 (+272) детей. По данным краевого Роспотребнадзора, лабораторные исследования снятых клещей показали уже 50% (+6,6%) случаев инфицирования иксодовым клещевым боррелиозом, 4 % (+0,9%) – моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% (+1%) – клещевым вирусным энцефалитом, 0,7% (-0,4%) – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

При посещении лесов зафиксировали 47% случаев присасывания клещей, в 36,8% – индивидуальных садовых и дачных участков, 16% – на придомовой территории, еще 0,2% – другие территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ – 1 532 обращения, Пермь – 1 180, Добрянский округ – 713.

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