Игра не по правилам: чем грозит недобросовестное банкротство

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Банкротство граждан — это важная социальная, но всё-таки крайняя мера для урегулирования долгов. К сожалению, всё чаще она становится объектом для злоупотреблений. Недобросовестные юридические фирмы (так называемые «раздолжнители») на протяжении нескольких лет активно рекламировали эту процедуру как простой способ списать все обязательства. И к ней стали прибегать и те граждане, которые брали кредиты, используя поддельные документы или вообще без намерения их возвращать.

В России наблюдается устойчивый рост процедур банкротств физических лиц. По итогам 2025 года статус банкрота получили 568 тысяч граждан, что на 30% превышает показатель предыдущего. Сохранение данной динамики подтверждается и данными за первый квартал 2026 года: количество процедур возросло со 121 до 137 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Но попытки использовать банкротство для ухода от долгов становятся всё более рискованными. Суды заняли жёсткую позицию: недобросовестность или мошенничество со стороны заёмщика теперь с высокой вероятностью ведут к отказу в освобождении от финансовых обязательств. Если в 2025 году по такому сценарию было вынесено около 5 тысяч судебных решений, то в будущем количество подобных прецедентов, по прогнозам экспертов, будет только расти.

В отношении недобросовестных заёмщиков уже возбуждаются уголовные дела по фактам мошенничества. Обвинительные приговоры по этим делам служат сигналом для недобросовестных участников рынка и свидетельствуют об ужесточении контроля за финансовыми злоупотреблениями в сфере кредитования и банкротства.

Чтобы получить одобрение по кредиту, граждане идут на целый ряд уловок. В ход идут поддельные справки о доходах и ложная информация в анкетах. Часто заёмщики одновременно подают заявки в разные банки, чтобы набрать максимальную сумму. После получения денег они делают лишь несколько символических платежей и тут же инициируют процедуру банкротства. Часто за ними стоят раздолжнители: часть кредитных средств нередко уходит на оплату их услуг. Но многие граждане и сами «додумываются» до таких схем.

Предоставление ложных сведений для получения кредита подпадает под статью 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования). А если должник перед банкротством специально распродаёт имущество или закрывает ИП, чтобы скрыть доходы, его действия могут быть квалифицированы по статьям 196 и 197 УК РФ (преднамеренное банкротство и неправомерные действия при банкротстве).

Несколько примеров из Татарстана. В феврале 2025 года мужчина в течение дня оформил шесть кредитов в различных банках. Для получения одобрения он предоставил недостоверные сведения о своих доходах. Сразу после выдачи средств заёмщик перевёл их на универсальный вклад и через день снял. В течение двух месяцев он производил необходимые платежи по кредитам и реализовывал своё имущество, а затем подал заявление о банкротстве. Выявленные в ходе процедуры признаки недобросовестности стали основанием для обращения в правоохранительные органы. По факту мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину и обязался возместить ущерб.

Другой случай произошел в конце октября 2024 года. Мужчина в течение двух дней оформил четыре кредита в разных банках, указав в анкетах доход, который значительно превышал его реальную заработную плату. Полученные средства он перевел в другой банк и снял через банкомат. В течение четырёх месяцев должник вносил платежи по кредитам, а также оплатил финансовые услуги на сумму 1,5 млн рублей. В апреле 2025 года он подал заявление о банкротстве в арбитражный суд. Выявленные в ходе процедуры банкротства нарушения послужили основанием для обращения в правоохранительные органы. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество). Вину мужчина признал и обязался возместить причинённый ущерб.

Проверка добросовестности заёмщика становится ключевым этапом процедуры банкротства. За недобросовестные действия предусмотрены серьёзные последствия — от сохранения всех долговых обязательств судом до привлечения к уголовной ответственности. Это поможет отсечь мошеннические схемы и сохранить институт банкротства как реальный способ выхода из финансового кризиса для тех, кому это необходимо.