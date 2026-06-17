В Перми задержали подростков, напавших на двух мужчин в Свердловском районе

Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Перми Следственный комитет РФ по подозрению в совершении хулиганства задержал двух несовершеннолетних. Подростки в составе группы утром 14 июня напали на двух мужчин. Пострадавшим в результате нападения потребовалась медицинская помощь.

Днем ранее полиция установила личности подростков. По факту нападения возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенное с применением предметов группой лиц. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

В отношении 14-летних подростков органы следствия производят допрос в качестве подозреваемых. В ближайшее время им предъявят обвинение. Планируется направление в суд ходатайства об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Расследование уголовного дела продолжается», – сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

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