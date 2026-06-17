Полиция помогла роженице минуя дорожную пробку вовремя добраться в роддом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пресс-служба УМВД по Севастополю сообщила «МК в Крыму» о благородном поступке сотрудников полиции. Смекалку и благородство проявили автоинспекторы Денис Гибадулин и Сергей Сальников.

Во время патрулирования к экипажу 2-й роты отдельного батальона ДПС обратился водитель. Его автомобиль застрял в дорожной пробке. Вместе с ним в салоне была беременная жена, у которой начались активные схватки. Взволнованный муж попросил оказать помощь для доставки будущей мамы в родильный дом.

Автоинспекторы без промедления прибыли к месту тревожного вызова. С проблесковыми маячками и спецсигналами они сопроводили автомобиль с роженицей до роддома. Буквально через час у счастливых родителей родилась дочь. Молодая мама в видеообращении поблагодарила сотрудников полиции.

«Нам просто Бог послал в тот момент ваших ребят, очень благодарны от души! На самом деле могли бы не успеть. Меня сразу в родильный зал на каталке подняли и уже нельзя было вставать. Дочь Елизавета родилась», – поделилась женщина.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили семью и пожелали им здоровья и благополучия.

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