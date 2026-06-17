В зоне СВО погиб ветеран МЧС Прикамья Сергей Горланов

Фото: Администрация Еловского муниципального округа

Администрация Еловского муниципального округа сообщила о тяжелой утрате. В зоне проведения СВО погиб житель Елово Горланов Сергей Александрович. Зимой он планировал в кругу семьи и друзей отметить 50-летний юбилей.

Сергей Горланов родился 7 декабря 1976 года в селе Елово Пермской области. Вместе с ним родители воспитывали еще одного сына и дочь. После окончания Еловской средней школы поступил в ПТУ №76, получил профессию «Мастер сельскохозяйственного производства (фермер)».

В 1995 году Сергея Александровича призвали на срочную службу. Вместе с другими новобранцами принимал участие в Чеченской военной компании. За боевые заслуги его удостоили звания «Ветеран боевых действий».

Вернувшись домой, в 1998 году поступил на службу пожарным в 79-ю Пожарную часть села Елово, в последствии стал командиром отделения. Сергей Горланов посвятил службе в МЧС России 27 лет, заслужил почетное звание «Ветеран труда». Среди ведомственных наград – Знак отличия «За обеспечение безопасности», медаль «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ».

В трудное для страны время Сергей Александрович принял решение заключить контракт с Минобороны РФ. Новым местом службы стала специальная военная операция. Проходил службу в добровольческом формировании «БАРС».

Сергей Горланов погиб при выполнении боевого задания 5 июня 2026 года. За проявленные мужество и отвагу его представили к награде «Орден Мужества» (посмертно).

Администрация Еловского округа выражает искренние соболезнования супруге Наталье Николаевне, сыну Дмитрию, сестре Ольге, всем родным и близким.

Церемония прощания с погибшим земляком состоится 19 июня с 11:30 в МБУК «Еловский культурно-досуговый центр». Там е состоится гражданская панихида. Похоронят военнослужащего на Еловском кладбище.

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