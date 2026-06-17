В Пермском крае готовят к запуску платформу для медицинского туризма Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прикамье может появиться единый сервис для организации медицинских поездок. С его помощью жители других регионов смогут быстро подобрать клинику для лечения или восстановления, забронировать билеты и гостиницу, а также спланировать досуг на время пребывания.

Как сообщил министр по туризму Пермского края Сергей Хорошутин на заседании экономического комитета краевого Законодательного собрания, запуск платформы ожидается уже к концу августа. Новый агрегатор объединит предложения как государственных, так и частных медицинских учреждений региона.

По словам министра, власти также рассматривают возможность включить направление медицинского туризма в программу «Развитие экспорта Пермского края». Это позволит активнее продвигать регион на рынке медицинских услуг.

Сергей Хорошутин отметил, что санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Прикамья привлекают пациентов доступной стоимостью услуг и удобной транспортной логистикой.

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