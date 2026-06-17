В Перми стартовало благоустройство нового сквера на улице Восстания

Фото: пресс-служба городской администрации

В Перми приступили к созданию нового сквера рядом с домом №12 по улице Восстания. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы: специалисты обустраивают площадку, устанавливают ограждения и информационный стенд.

Согласно разработанной концепции, в новом сквере появятся прогулочные дорожки, детская и спортивная зоны, а также малые архитектурные формы. Особое внимание уделят озеленению: территорию украсят многолетними цветами и кустарниками. Завершить все работы планируется до конца октября текущего года.

На сегодняшний день подрядчик уже установил бортовые камни и подготовил основание для спортивной площадки. Кроме того, ведётся монтаж каркаса площадки для интерактивных мероприятий, после чего здесь установят шатёр. Также специалисты готовят основание под будущую сцену. В ближайшее время начнётся укладка плитки на пешеходных дорожках.

Проект реконструкции сада предусматривает модернизацию детской игровой и спортивной инфраструктуры, обновление входных групп, а также создание новых цветников и газонов. Полностью завершить благоустройство планируется к концу осени 2026 года.

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