В Прикамье более 400 многодетным семьям пересчитали размер единого пособия

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Отделение Социального фонда России по Пермскому краю пересчитало размеры единого пособия для 1,2 тысячи детей из более 400 многодетных семей региона. Если доход семьи вырос за период получения пособия и превышает установленную границу не более чем на 10%, семьи сохранили право на выплату.

Выплата составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. В 2026 году для семей Прикамья она составляет 8 450 руб. Пересмотр отказов, вынесенных в этом году, произвели автоматически. О вынесенном решении родители могут узнать через портал «Госуслуги».

Единое пособие является адресной ежемесячной выплатой для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, а также родителей детей в возрасте до 17 лет. Главным условием для его назначения является уровень дохода, не превышающий 17 424 руб. в месяц на каждого члена семьи.

В Прикамье с начала года года меру господдержки получают родители более 45 тыс. детей и 1,1 тыс. будущих мам.

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