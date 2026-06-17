В Перми лечат деревья вдоль городских дорог Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжаются работы по уходу за зелёными насаждениями, расположенными вдоль улично-дорожной сети. Специалисты проводят обследование деревьев и применяют современные методы их защиты и восстановления.

Одним из эффективных способов оздоровления растений стали стволовые инъекции. Сейчас такие процедуры выполняются в посёлке Новые Ляды и на шоссе Космонавтов. В течение года аналогичную обработку планируют провести и для голубых елей, растущих на Комсомольском проспекте, улицах Белинского и Луначарского, а также в Саду соловьёв.

Для лечения применяются современные препараты с питательными и защитными компонентами. Они помогают деревьям противостоять вредителям, болезням, засухе и морозам. Состав вводится под кору, после чего распространяется по всей сосудистой системе растения. Такой способ обработки считается эффективным, поскольку препарат не смывается осадками, не попадает в атмосферу и сохраняет своё действие до двух лет.

Системно использовать технологию стволовых инъекций в Перми начали в 2023 году. Тогда специалисты обработали 35 деревьев. В 2024 году процедуры провели для 41 дерева, а в 2025 году лечение получили ещё 22 зелёных насаждения.

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