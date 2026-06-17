Экс-депутат Телепнев выйдет из тюрьмы раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев выйдет из колонии-поселения в Мурманской области раньше срока. Суд принял решение заменить неотбытую часть наказания — 6 месяцев и 21 день лишения свободы — на один год и один месяц ограничения свободы. Об этом пишет "Business Class".

После завершения необходимых формальностей экс-парламентарий сможет вернуться домой.

Напомним, Александр Телепнев был осуждён в 2023 году после инцидента в пермском баре «Наташа». Следствие установило, что в апреле 2022 года он находился в заведении в состоянии алкогольного опьянения. По данным правоохранительных органов, мужчина нецензурно выражался, проявлял агрессию и бросал различные предметы, включая стакан, ведёрко для льда и стул.

В результате произошедшего один из посетителей получил травмы, также был причинён материальный ущерб заведению.

Суд признал Телепнева виновным по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Во время рассмотрения дела сторона обвинения просила назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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