Нефтяники организовали выступление звезд мировой оперы в Перми

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ»

При поддержке благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» в большом зале пермской филармонии состоялся концерт «Шедевры мировой оперы» с участием ведущих солистов российских театров и Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского. Мероприятие входит в цикл юбилейных концертов академической и эстрадной классики, которые проходят в регионах присутствия «ЛУКОЙЛА» в год 35-летия Компании.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ»

Программа объединила признанные шедевры Чайковского, Верди, Пуччини, Бизе, Легара и других композиторов. Высочайшим уровнем вокального мастерства зрителей порадовали лауреаты международных конкурсов – солист театра «Геликон-опера» Иван Гынгазов (тенор), Мария Баянкина (сопрано), солист Мариинского театра Владислав Сулимский (баритон). Выступление состоялось под аккомпанемент Большого симфоническогооркестра имени П.И. Чайковского под управлением дирижёра Арсентия Ткаченко.

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ- ПЕРМЬ»

Концерт прошёл при полном аншлаге. Зрители тепло приняли как арии из популярных опер, так и редко исполняемые вокальные партии.

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