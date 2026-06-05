Делегация аграриев Пермского края завершила рабочую поездку в Минск

Фото: Минагро Прикамья

В эти дни в столице Республики Беларусь проходила специализированная международная выставка «БЕЛАГРО-2026». Ее посетила делегация из Пермского края - руководитель краевого Минагро Анна Быкова, директор Центра развития агробизнеса Елена Вон и глава Пермского НОЦ Павел Илюшин. Возглавлял группу заместитель председателя регионального правительства – министр промышленности и торговли Алексей Чибисов.

Фото: Минагро Прикамья

Наш регион на выставке представляли руководители Майского мясокомбината, ООО «Красотинское», сельхозпредприятий «Нива» и «Большая Земля», Краснокамского ремонтно-механического завода и других организаций. Эти предприятия активно взаимодействуют с белорусскими производителями сельхозтехники и оборудования. С целью расширения сотрудничества пермская делегация посетила производственные площадки компании по изготовлению оборудования для хранения и переработки зерна «ГлобалПродСервис» и одного из ведущих производителей сельхозтехники «АМКОДОР-СЕМАШ».

«Россия является нашим давним и стратегическим партнером. В стране действует сеть продаж, работают предприятия по выпуску техники, и мы заинтересованы в дальнейшем расширении поставок на российский рынок», — отметил генеральный директор ООО «АМКОДОР-СЕМАШ» Андрей Партянков.

Фото: Минагро Прикамья

Учредитель ООО «Красотинское» Анастасия Шаравьёва отметила, что белорусская техника остается востребованной у аграриев региона благодаря широкому ассортименту и мерам государственной поддержки.

«Подобные выставки позволяют познакомиться с новыми решениями и определить, какая техника необходима хозяйствам. Приобретение белорусской сельхозтехники может осуществляться с использованием механизмов субсидирования со стороны регионального Минагро», — подчеркнула она.

Фото: Минагро Прикамья

Помимо посещения предприятий, делегация провела ряд рабочих встреч, посвященных перспективам взаимодействия в агропромышленной и научно-технической сферах. Ключевыми стали переговоры с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Денисом Коржицким. Он рассказал о развитии научно-инновационного комплекса страны и представил предложения по расширению сотрудничества с Пермским краем, отметив, что необходимая правовая база уже сформирована действующим соглашением между сторонами. Участники обсудили дальнейшие шаги: от формирования профильной рабочей подгруппы до организации конкурса совместных научно-технических проектов.

Фото: Минагро Прикамья

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова отметила значительный интерес аграриев региона к сотрудничеству в области племенного животноводства, селекции и генетики.

«Одним из важных результатов поездки стала рабочая встреча с руководством “Белплемживобъединения”. Наши производители заинтересованы в поставках высокопродуктивного племенного скота и обмене опытом в сфере генетики. Совместная работа позволит повысить генетический потенциал стада и увеличить объемы производства молока и мяса», — подчеркнула глава ведомства.

О важности развития животноводства в своем недавнем послании говорил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Согласно поставленным задачам, к 2030 году объем собственного производства молока в регионе планируется увеличить с 850 тысяч до 1 млн тонн в год.

По итогам поездки достигнуты предварительные договоренности о приобретении техники для проведения сезонных полевых работ. Это позволит обновить машинно-тракторный парк сельхозпредприятий и повысить эффективность растениеводства. Участие в международных отраслевых выставках способствует обмену передовыми практиками, укреплению деловых связей и продвижению продукции на новых рынках.

Напомним, развитие сотрудничества между Пермским краем и Республикой Беларусь получило новый импульс в июле 2022 года после визита губернатора Дмитрия Махонина в Минск и его встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.