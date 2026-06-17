В Прикамье стартовал конкурс среди машинистов экскаваторов

Фото: пресс-служба краевого правительства

16 июня в Пермском крае начались соревнования профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Машинист экскаватора». Площадкой для проведения первого этапа стал Пермский строительный колледж, куда приехали участники из разных территорий региона.

На старте конкурса специалисты прошли теоретические испытания. Им предстояло ответить на вопросы по устройству и эксплуатации экскаваторной техники, а также решить индивидуальные практико-ориентированные задания. Работы конкурсантов проверяла экспертная комиссия.

Как отмечают организаторы, экскаваторы остаются незаменимой техникой на строительных объектах. Они используются при подготовке котлованов, строительстве дорог и выполнении многих других работ, требующих высокой квалификации и точности.

Следующий этап конкурса состоится 23 июня. Практические испытания пройдут на территории бывшего картодрома в Камской долине, где участники смогут продемонстрировать свои профессиональные навыки в реальных условиях.

В этом году Министерство строительства Пермского края впервые проводит конкурс сразу по двум строительным специальностям — «Машинист экскаватора» и «Каменщик». Всего в регионе запланированы соревнования по 15 профессиональным направлениям.

Победители регионального этапа представят Пермский край на федеральном уровне. Лучшие участники смогут получить денежные награды: за первое место предусмотрен приз в размере 1 млн рублей, за второе — 500 тысяч рублей, за третье — 300 тысяч рублей.

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