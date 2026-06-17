В Прикамье около 100 киберконсультантов следят за безопасностью детей в сети Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае продолжается работа по защите несовершеннолетних от угроз в цифровой среде. Об этом рассказала директор департамента социальной политики администрации губернатора региона Елена Кравчук на заседании комитета Законодательного собрания по социальной политике.

По ее словам, специалисты Министерства территориальной безопасности с 2022 года ведут постоянный мониторинг интернет-пространства, где общаются дети и подростки. Для выявления потенциально опасного контента используется специальная система «Сигнал», которая оперативно сообщает о тревожных ситуациях. В 2025 году эффективность реагирования на подобные угрозы достигла 98,4%.

Дополнительную работу по обеспечению безопасности детей в сети проводят киберконсультанты. Такой проект действует в регионе с 2018 года. Сегодня в нем задействованы около 100 специалистов, которые отслеживают возможные риски в интернете и занимаются профилактической деятельностью.

За время работы киберконсультанты организовали более 2,5 тысячи встреч, лекций и других мероприятий для подростков и их родителей. Участниками этих программ стали свыше 100 тысяч жителей Пермского края.

Кроме того, в регионе разрабатывается Стратегия комплексной безопасности детей до 2030 года. Документ должен объединить основные меры по защите несовершеннолетних как в реальной жизни, так и в цифровом пространстве.

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