Прокуратура потребовала устранить дефекты на дороге в Чердынском округе Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Чердынском округе сотрудники прокуратуры проверили состояние автомобильных дорог и соблюдение требований законодательства при их содержании.

В ходе проверки были выявлены нарушения на отдельных участках трассы «Чердынь – Пянтег». Как установили специалисты, дорожное покрытие находится в неудовлетворительном состоянии: на проезжей части обнаружены многочисленные ямы и выбоины. Такие дефекты могут представлять опасность для водителей и повышают риск возникновения аварийных ситуаций.

По результатам надзорных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю МКУ «Управление развития инфраструктуры» с требованием принять меры по устранению выявленных недостатков.

В ведомстве отметили, что вопрос приведения дороги в нормативное состояние остается на особом контроле прокуратуры района.

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