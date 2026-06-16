Фото: скриншот из сервиса "Яндекс Карты"

Центр Перми вечером, 16 июня, встал в мертвых пробках. По состоянию на 20:00 практически весь центр города оказался скован плотными заторами. Согласно данным онлайн-карт, основные улицы центральной части Перми окрашены в красный и бордовый цвета.

Сложнее всего сейчас пермякам, которые едут по улице Ленина, там заторы фиксируются сразу на нескольких участках. Серьезные пробки также наблюдаются на Пермской улице, улице Екатерининской и улице Пушкина. Практически без движения улица Революции.

Судя по текущей обстановке на картах, напряженная ситуация на дорогах Перми может сохраняться еще несколько часов.

В социальных сетях пермяки обмениваются друг с другом фото и видео с застрявшими трамваями на рельсах возле центрального рынка. Судя по видео, около восьми трамваев стоят прямо сейчас друг за другом без движения на отрезке возле ТЦ "Семи Пятниц".

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