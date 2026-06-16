В Перми 17 июня возобновят движение трамваев по улицам Сибирской и Чернышевского

Схема: Департамент транспорта администрации города Перми

Департамент транспорта Перми сообщил об открытии движения трамваев на улицах Сибирской и Чернышевского в техническом режиме. Подрядчик продолжит выполнение ряда работ. Для обкатки путей выпустили состав-сцепку и вагон-лабораторию.

В этот же день, 17 июня, стартует реконструкция трамвайного пути на ул. Куйбышева от ул. Белинского до ул. Клары Цеткин. Дорожные строители также обновят трамвайный узел на пересечении улиц Белинского и Куйбышева.

На время проведения работ трамваи маршрутов №5 и №8 перенаправят до остановки «Велта». Запуск маршрута №6 отложен, его полностью дублирует маршрут №8.

Для проезда по ул. Куйбышева запустят компенсационный автобусный маршрут №72. Маршрут следования автобусов от остановки «Улица Анвара Гатауллина» до Автовокзала по улицам Куйбышева, Белинского, Сибирской и Пушкина. В обратном направлении – по ул. Революции вместо ул. Пушкина.

Дополнительно для проезда можно воспользоваться автобусными маршрутами №50, №56, №57 и №71.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru