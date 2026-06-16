7,5 тысяч сделок с аккредитивами оформили жители в Волго-Вятском банке Сбербанка

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За первые пять месяцев текущего года жители оформили более 7,5 тысяч аккредитивов в Волго-Вятском банке Сбербанка. Это на 10% больше чем в аналогичном периоде прошлого года.

Аккредитив является формой расчётов при сделках с недвижимостью, транспортными средствами, оборудованием, бытовой техникой, долями в бизнесе и другими товарами и услугами. Открыть его можно на любой срок — по договорённости сторон сделки.

Денежные средства за товар или услуг перечисляются не напрямую, а через банк, который гарантирует выполнение всех условий сделки. Только после того, как продавец предоставит банку документы, подтверждающие выполнение обязательств, банк перечисляет средства продавцу.

Сергей Алимов, заместитель председателя Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Мы видим, что аккредитив становится всё более востребованным инструментом среди жителей. Это абсолютно закономерно, потому что аккредитив — это способ защитить свои средства при крупных сделках, будь то покупка квартиры или автомобиля. Мы продолжим развивать этот продукт, делая его ещё проще и доступнее, чтобы наши клиенты могли совершать важные покупки с уверенностью и спокойствием».

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