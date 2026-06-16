В Осе прощаются с последним ветераном Отечественной войны Василием Есиным

Фото: Глава Осинского муниципального округа Игорь Морозов | ВКонтакте

Осинский округ потерял последнего участника Великой Отечественной войны. В возрасте 99 лет ушел из жизни Есин Василий Дмитриевич. Печальную новость сообщил глава Осинского муниципального округа.

Василий Есиным встретил войну 14-летним подростком. В 1942 году на фронт ушел отец, в 1943 году – старший брат. Еще через года пришел черед Василия встать на защиту страны. После призыва в ряды Красной Армии юношу направили в Луганскую авиатехническую школу.

После демобилизации из армии Василий Дмитриевич работал на заводе им. Сталина в Перми, затем вернулся в Осу. Трудовой путь на малой Родине он начал в пожарной части, затем работал слесарем-сантехником на очистных сооружениях в цехе по добыче нефти и газа.

В марте следующего года Василий Дмитриевич готовился встретить 100-летний юбилей. Все годы он оставался связующей нитью между земляками и поколением победителей, был живым свидетелем страшных лет и Великого подвига.

Василий Есин останется в памяти родных, близких и земляков как скромный, добропорядочный, отзывчивый и чистый душой и сердцем человек, с особой энергетикой, до конца своих дней сохранивший оптимизм и веру в свои силы. Он всегда был в хорошем расположении духа, каждый раз встречал гостей с улыбкой и добротой. Несмотря на почтенный возраст, отличался ясным умом и твердой памятью, умел радоваться жизни.

Глава Осинского округа Игорь морозов выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким ушедшего из жизни ветерана, скорбит вместе с ними. Прощание с Василием Дмитриевичем состоится 16 июня с 11:00 в Осе на ул. Гоголя, 89.

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