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НовостиОбщество16 июня 2026 6:11

В Пермском крае отменили режим «Ракетная опасность»

Сигнал гражданской обороны действовал в регионе около двух часов
Павел ШАТРОВ

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае отменили действие режима «Ракетная опасность». Сигнал гражданской обороны действовал в регионе около двух часов – с 09:05 до 10:55.

Режим предупредил население о прямой угрозе удара ракетами или БПЛА. Во время действия режима в полной готовности находились все оперативные службы Прикамья.

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