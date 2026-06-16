Краевой Росреестр поставил на кадастровый учет в мае 671 индивидуальный дом

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В Пермском крае за май увеличилось количество поставленных на государственный кадастровый учет индивидуальных жилых домов. По сравнению с апрелем рост составил 7,3% – с 622 до 671 дома.

Общая площадь новостроек составила 71 316 кв. метров. Месяцем ранее при меньшем количестве домов площадь возведенного жилья оказалась выше – 72 220 кв. метра.

По информации краевого управления Росреестра, в мае на кадастровый учет поставили жилые дома во всех муниципалитетах края. Исключение составили Кишертский и Красновишерский округа.

Лидерами месяца по вводу индивидуального жилья стали: Пермский округ – 202 дома общей площадью 22 289 кв. метров, Пермь – 82 дома площадью 8 964 кв. метра; Краснокамский округ – 44 дома площадью 4 173 кв. метра.

В соответствии со стандартным индивидуальным жилищным строительством возвели 449 домов или 66,9% от общего количества. Площадь жилья не должна превышать 150 кв. метров на земельном участке площадью не более 1,5 тыс. кв. метра.

Чаще всего при строительстве жилых домов в Прикамье используют дерево (33,4%), бетонные блоки (27,7%) и кирпич (4,8%). Предпочтение отдается одноэтажному строительству – 389 домов или 58% от общего количества, двухэтажному – 269 (40,1%) домов, трехэтажному – 13 (1,9%) домов.

В мае Росреестр также поставил на кадастровый учет два многоквартирных дома и один жилой комплекс общей площадью 36 068 кв. метров с 535 квартирами.

В Перми кадастровые документы оформил ЖК «Собрание» на ул. Алексеевской, 47 (162 помещения с 111 квартирами общей площадью 10 472,1 кв. метра), в деревне Кондратово – многоквартирный дом в ЖК «Мы. Клубный пригород» на пр. Дягилева, 2 (180 помещений с 154 квартирами общей площадью 12 001,6 кв. метра), в селе Фролы – многоквартирный дом в ЖК «Кварталы новой жизни Новая Пермь» на ул. Балтийской, 10 (270 квартир общей площадью 13 594,3 кв. метра).

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