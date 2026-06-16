В аэропорту Перми на 20 часов перенесли вылет самолета в Сочи

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация в ночное время 16 июня водила временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Геленджик, Краснодар и Сочи. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

В Сочи ограничения сняли в 04:46 (мск). Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь» («Большое Савино»), вылет FV 6130 в Сочи задержан с 05:05 16 июня до 00:55 17 июня. В список задержанных авиарейсов также попали: ДР 5514 в Москву – перенос вылета с 06:35 до 13:35, A4 6128 в Минеральные Воды – с 14:45 до 15:30.

Также задержаны прилеты авиарейсов: FV 6129 из Сочи – с 04:00 до 23:10, ДР 365 из Сочи – с 05:10 до 13:00, A4 4017 из Махачкалы – с 13:45 до 14:35.

В Пермском крае с 09:05 16 июня ввели официальный режим гражданской обороны «Ракетная опасность».

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