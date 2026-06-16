В Прикамье суд обязал администрацию округа провести паспортизацию 16 мостов

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кочевского района подала в суд иск на администрацию округа. Надзорный орган требует разработать и утвердить паспорта транспортной безопасности для нескольких мостов на территории Кочевского муниципального округа.

Кочевский районный суд установил, что в округе для находящихся в муниципальной собственности 16 мостов до сих пор не разработаны и не утверждены паспорта транспортной безопасности. Окружные власти не предоставили доказательства устранения нарушений.

Суд рассмотрел материалы дела и выслушал обе стороны. Судебная инстанция признала требования надзорного органа обоснованными и постановила восстановить нарушенные права. Иск прокуратуры удовлетворен.

Решение суда не вступило в силу.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru