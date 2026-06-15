Энергетики «Т Плюс» призывают жителей Перми к осторожности во время гидравлических испытаний теплосетей

Фото: tplusperm

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» с 15 июня приступает к очередному этапу плановых гидравлических испытаний тепломагистралей в городе Перми. Работы затронут несколько микрорайонов, включая Висим, Заречный и Громово. На время проверок подача горячей воды будет временно приостановлена, однако главная задача энергетиков — не только провести диагностику сетей, но и обеспечить полную безопасность жителей.

«Будьте внимательны, потому что в городе идут гидравлические испытания теплосетей. Это обязательная процедура в ходе подготовки к отопительному сезону. Чтобы избежать неприятных последствий, не заходите за ограждения мест ремонтов – это может быть опасно», — подчеркнул технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Тепло — основа комфорта в доме, но при неосторожном обращении оно может стать серьёзной угрозой. Температура сетевой воды в трубах даже в межсезонье остаётся высокой. Люки тепловых камер, парящие лужи, места разлива теплоносителя требуют от горожан особого внимания.

Энергетики напоминают простые, но жизненно важные правила:

- Ни в коем случае не наступайте на крышки люков, не открывайте их и не пытайтесь залезть внутрь тепловых камер.

- Обходите стороной парящие лужи и участки с выходящим на поверхность паром или горячей водой.

- Не паркуйте автомобили на люках тепловых камер и вблизи мест ремонта теплопроводов — это опасно для машин и людей, а также может сорвать плановые работы.

- Избегайте проезда через места разлива теплоносителя: есть риск провала грунта.

Если вы заметили незакрытый или повреждённый люк, сильное парение из колодца, выход воды на поверхность, проседание грунта или обрушение дорожного покрытия — немедленно сообщайте в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.

Гидравлические испытания 15.06.2026-19.06.2026

ул. Кировоградская, 110, 112;

ул. Магистральная, 88, 89, 94а, 96, 96/2, 96/3, 96/4, 98, 98а, 98б, 100, 100а, 100б, 100в, 102, 104, 104а;

ул. Маршала Рыбалко, 97а, 97б, 99в, 105в, 117, 117а, 117/1, 117/2, 119;

ул. Сысольская, 2, 4, 4а, 4б, 6, 8, 8а, 9, 10, 10/3, 10/4, 10/5, 11, 11а, 11б, 12, 13, 14, 14а, 15/1, 15/2, 15/3, 16, 17;

ул. Ямпольская, 16.

Гидравлические испытания 15.06.2026-29.06.2026

ул. Космонавта Беляева, 9, 9а, 10, 12, 22а, 56, 59, 61а, 61б, 61в;

ул. Нефтяников, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 7, 11, 14, 22а, 36, 36а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 54, 56, 60, 60а, 62;

ул. Комбайнёров, 26, 28, 28а, 30, 30б, 32, 34, 36, 43, 44;

ул. Теплогорская, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5;

ул. Милиционера Власова, 4, 4а;

ул. Мира, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 98, 98а, 102, 102а, 103, 105, 106, 106а, 107, 108, 110, 112, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б, 115/2, 136;

ул. Д. Давыдова, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 27а;

ул. В. Качалова, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 47;

ул. Космонавта Леонова, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 22, 24, 24а, 26, 26а;

шоссе Космонавтов, 158а, 162а, 169, 171, 173, 175, 179, 181, 181/13, 185, 191, 193, 195, 197, 197а, 199, 199а, 213, 215, 217;

ул. А. Одоевского, 18а, 19, 21, 22а, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34;

переулок Гамовский, 20, 21, 22, 23;

ул. Братьев Игнатовых, 2, 4;

Гидравлические испытания 16.06.2026-30.06.2026

ул. Героев Хасана, 47а, 47б, 47в, 49, 49а, 51а, 53, 55, 73;

ул. Усольская, 2а, 3, 5а, 9, 11, 13, 13а, 15;

ул. Полазненская, 9, 11, 27, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 81а, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93а, 97, 99;

ул. Ижевская, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 32;

ул. Коломенская, 30, 32, 34, 49а, 55, 55а, 57, 59;

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ул. А. Барбюса, 27, 45, 47, 51, 53;

ул. Хрустальная, 13, 13а, 15, 17;

ул. Уральская, 36, 45, 47, 47а, 49, 51, 51а, 53, 53а, 55, 57, 57а, 59, 59а, 61, 61а, 67;

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Гидравлические испытания 17.06.2026-01.07.2026

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