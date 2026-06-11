В Пермском краевом суде прошли семинарские занятия для мировых судей

Фото предоставлено пресс-службой Пермского краевого суда

В Пермском краевом суде для мировых судей судебных участков Перми, Краснокамского и Пермского судебных районов прошли очередные семинарские занятия по уголовно–правовой и уголовно–процессуальной тематике. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

В своем приветственном слове зампредседателя Пермского краевого суда Константин Малыгин обозначил ключевые темы семинара, посвященные проблемным вопросам судебных разбирательств, определению подсудности, основаниям и порядку прекращения уголовных дел и другим вопросам при отправлении правосудия, среди которых особую актуальность представляют темы, связанные с возвращением в президиумы региональных судов общей юрисдикции компетенции рассмотрения кассационных жалоб на решения мировых судей.

Фото предоставлено пресс-службой Пермского краевого суда

В докладах спикеров на мероприятии звучали и другие важные вопросы, касающиеся порядка прекращения уголовных дел по нереабилитирующим основаниям, действий мирового судьи при поступлении кассационных жалоб и представлений, подготовки уголовных дел к кассационному рассмотрению, а также организации взаимодействия с судом кассационной инстанции.

Анализ о проблемах судебного разбирательства по делам частного, частно-публичного и публичного обвинения в своем докладе привел председатель состава судебной коллегии по уголовным делам Пермского краевого суда Владимир Галяра, подчеркнув актуальность вопроса повышения качества судебных решений при рассмотрении уголовных дел.

На семинарских занятиях также были разъяснены вопросы подсудности уголовных дел. Необходимость освещения этой темы была вызвана порядком применения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2023 года № 22. По ней с докладом выступил судья Пермского краевого суда Иван Кротов.

Отдельно слушателям занятий были даны ответы по организации деятельности судебных участков мировых судей. Агентство по делам юстиции и мировых судей отказалось от адресных реестров и, в соответствии с законом Пермского края, в котором закреплены описания границ судебных участков для населения, разработало и внедрило интерактивную карту. Работа над ней велась более полутора лет, и теперь она доступна в режиме онлайн. Каждый житель может со смартфона или компьютера ознакомиться с ней на сайте Агентства по делам юстиции и мировых судей в разделе «Судебные участки» и посмотреть, на какой судебный участок мирового судьи ему нужно обратиться.

«Мы разработали интерактивную карту с расположением судебных участков мировых судей в первую очередь для граждан, чтобы им было понятно, какие адреса к каким судебным участкам относятся. Пока она охватывает Пермь, но в планах охватить весь регион», - подчеркнул Дмитрий Быков, заместитель начальника отдела организации и деятельности судебных участков и аналитической работы регионального Агентства по делам юстиции и мировых судей.